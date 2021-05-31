أحدث التطورات عن الكتلة الهوائية الحارة التي تأثرت بها فلسطين

تنتهي الليلة الكتلة الهوائية الخماسينية الحارة السريعة، بعدما تأثرت بها جميع الأراضي الفلسطينية في ساعات النهار اليوم الاثنين، وكانت الرياح خلالها شمالية غربية خفيفة السرعة.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي: إن" الكتلة الهوائية الحارة تنتهي الليلة، وغداً تبقى الأجواء حارة نسبياً خلال النهار، ولطيفة ليلاً".

وأشار إلى أنه من الأربعاء للجمعة، ستنخفض درجات الحرارة، فيما يكون الطقس مُعتدل نهاراً، ومُنعش خلال الليل، ويميل للبرودة في الجبال.

وأكد العلامي، إلى أن فصل الصيف يبدأ وفق البيانات الفلكية الرسمية في 21 من الشهر المقبل.