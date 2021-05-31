سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1-6-2021 وزيادة في الليرة اللبنانية

سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، وقام فريق فلسطين اليوم بصياغة هذه المقالة التي وضعنا من خلالها سعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية تابع معنا .

وقد لاقت هذه المقالة قبولاً واسعًا من المواطنين في لبنان والمستثمرين والمهتمين بمعرفة سعر صرف الدولار في لبنان ، حيث جاء سعر الصرف على النحو التالي:-

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1-6-2021 :

إذ سجّل سعر الدولار في السوق السوداء (غير الرسمية ) وهو يتراوح بين 12850 ليرة للمبيع و 12800 ليرة للشراء .للمزيد شاهد الفيديو المرفق :

فيما سجل أمس الاثنين، أيضًا في السوق السوداء حيث يتراوح سعر الصرف بين 12775 و12825 ليرة لكل دولار، وذلك وفق وسائل إعلام محلية .

كذلك حددت البنوك اللبنانية الرسمية سعر صرف الدولار نحو 3850 ليرة للدولار الواحد ، فيما ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى .

وفي مصرف لبنان "البنك المركزي" جاء الصرف عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

ويأتي هذا سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، بالتزامن مع أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية تشهدها الدولة منذ سنوات ، كما أثرت هذه الازمة السائدة على الليرة اللبنانية التي هبطت في أوقات بنحو 80 بالمئة من قيمتها . ( الليرة اللبنانية )

كما تسببت الأزمة المالية في لبنان ، باندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة في أواخر 2019، أدت إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.

وتشتد الحاجة إلى حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات من أجل الحصول على معونات دولية بمليارات الدولارات، لكن التشاحن بين القوى السياسية يحول دون ذلك.

رئيس نادي الإسلام زغرتا، المونسنيور إسطفان فرنجية قال لوسائل إعلام لبنانية وقت اندلاع الاحتجاجات اللبنانية إنه "على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير ونقول للجميع إن قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا إلى بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف".