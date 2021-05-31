زيارة عباس كامل لغزة تركزت على 3 ملفات رئيسية متعلقة بالتهدئة

تركزت مباحثات رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، اليوم الاثنين، مع قادة حركة "حماس" برئاسة يحيى السنوار في أثناء زيارة لكامل لقطاع غزة، على 3 ملفات رئيسية.

هذه الملفات، تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، وتبادل الأسرى، إضافة إلى مسائل أخرى مرتبطة بحرص القاهرة على إعادة إحياء مسار المصالحة وإنهاء الانقسام.

ووضع الوزير المصري قادة "حماس" في صورة المساعي المصرية من أجل الوصول باتفاق وقف إطلاق النار إلى تهدئة طويلة تسمح بحالة من الأمن والاستقرار والشروع في عمليات إعادة الإعمار.

وأكد رئيس المخابرات المصرية لقيادة "حماس" أن السلطة ستكون شريكا أساسيا في ملف إعادة الإعمار، وهي "البوابة" التي لا يمكن للقاهرة أو المجتمع الدولي تجاهلها للمرور إلى غزة من أجل إعادة الإعمار.

ووصل عباس كامل ظهر اليوم الاثنين، أراضي قطاع غزة عبر بوابة بيت حانون بعد اجتماعًا له من مسؤولين "إسرائيليين" في "تل ابيب" والسلطة في رام الله، وعقد مباحثات استغرت ساعات مع قيادة حماس تلاها اجتماعًا لاستعراض التطورات مع الفصائل الفلسطينية.