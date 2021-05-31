"حماس" دعوة أمين انصار الله اليمنية بتقاسم كسرة الخبز مع الفلسطينيين تلغي الحدود والفوارق

عدّ ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن، معاذ أبو شمالة، اليوم الاثنين، دعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني انها "تلغي الحدود والفوارق"، كما أنها "تشعر بأننا أمة واحدة ومنتصرة بإذن الله تعالى".

وأكد أبو شمالة في حديث لوكالة يونيوز للأخبار، أن المقاومة الفلسطينية "تتمتع بكامل الحرية في الحركة السياسية والاعلامية داخل صنعاء ولا توجد لديهم أي اشكالية"، في إطار التنسيق الفعال بين حركات المقاومة الفلسطينية مع السلطة في المحافظة.

وقال ممثل "حماس": إن "السيد عبد الملك يتكلم بفتح الأبواب لحركة حماس وتسهيل لها كل ما تريد، وحركتنا مع أنصار الله تتقدم من أحسن الى أحسن".

وبشأن حملة جمع التبرعات وما يرافقها من شائعات بأنها لن تصل لفلسطين، أوضح أبو شمالة أنها "ستكون لحركات المقاومة في فلسطين، وأن من يقومون بهذه الحملة فيهم من النزاهة والمصداقية الى أن توصل الى المقاومة في فلسطين"

"العدوان على اليمن يحرّف الأمة عن عدوها الحقيقي وعن بوصلة الصراع الحقيقي،" منوها الى أن "العدو الصهيوني هو عدو الأمة الأول وأن الحرب خلال 6 سنوات لو وجّهت إليه لتغير الحال"، وفق ما أشار إليه أبو شمالة.

وشدّد على أن "الشعب الفلسطيني واليمني يتعرضان لمحاولة اذلال وتركيع ولكنهما سينتصران".

وفي رسالة من أبو شمالة الى الشعوب الاسلامية، مفادها أن "القدس بعد معركة سيف القدس أصبحت أقرب وأن التحرير أصبح ممكنا".

كما وأضاف "نحن على ثقة بأننا كفلسطينيين سنكون رأس الحربة، وأن الدول المطبعة التي انساقت وراء صفقة القرن فإن معركة سيف القدس طوت هذا المشروع الذي هو في الأساس مسار خاطئ".