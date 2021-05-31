أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021 ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي توضح جميع أسعار الذهب سواء بالأوقية او بالغرامات وذلك امام الجنية المصري ، كما جاء في البورصة العالمية ، علمًا أن امعدن النفيس ( الأصفر ) يخضع لعمليات الطلب والعرض في السوق المحلي ، كما يتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي .

فريق فلسطين اليوم تمكن لكم من رصد جميع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-6-2021 ، عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر اوقية الذهب .

ويحرص الفريق على توفير أسعار الذهب في مصر ضمن سلسلة مقالات اقتصادية حيث تلاقي هذه المقالات اهتمامات واسعة من الجمهور المصري والمستثمرين .

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021 :

أولاً: سعر الذهب عيار 24 سجل934 جنيها.

ثانيًا: سعر الذهب عيار 21 سجل 817 جنيها.

ثالثًا: سعر الذهب عيار 18 سجل 700.25 جنيه.

رابعًا: أونصة الذهب 1907 دولار في البورصة العالمية

وفي أعقاب الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، استقر أسعار الذهب في مصر الاحد الماضي ، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها للجرام بدون مصنعية.

عيار 18 سجل 700 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6528 جنيها، أونصة الذهب 1904 دولارات.

وفق وسائل إعلام محلية مصرية، فإن معدن النفيس قد نجح الذهب في تغيير اتجاهه ليرتفع بختام تداولات بختام جلسات الأسبوع متجاوزا مستوى 1900 دولار المهم .

جاء ذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.



فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1908.80 دولار، وزادت الأسعار الفورية حوالي 7.7% هذا الشهر. "الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد". وفق ما اكده ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول .

ونتمنى في نهاية المقالة حول أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 قد نالت اعجابكم .