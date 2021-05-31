مناشدة لتوفير بدل ايجار لـ 2000 عائلة دمرت طائرات الاحتلال منازلها

ناشد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان بضرورة توفير بدل إيجار وإغاثة عاجلة لـ2000 أسرة دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم خلال العدوان على غزة بشكل كامل وجزئي غير صالح للسكن.

وقال "سرحان"، في تصريح صحفي: "وزارة الأشغال العامة والإسكان بحاجة عاجلة لتوفير بدل إيجار للأسر المشردة من أجل استكمال صرف الإغاثات العاجلة لأصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا والوحدات غير الصالحة للسكن".

وأعرب "سرحان" عن شكره لدولة قطر على دعمها ومساندتها عبر صرف إغاثات عاجلة لحوالي 500 متضرر من أصحاب الوحدات السكنية المدمرة.

وأكد أن وزارته تسعى لاستكمال تقديم الإغاثات وإيواء المتضررين، مشيرا إلى مواصلة طواقم الوزارة أعمالها في حصر الأضرار والتدعيم وإزالة الركام.