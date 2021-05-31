نائب كويتي: القضية الفلسطينية في وجدان الكويتيين أبد الآبدين

ضمن الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وجه النائب الكويتي تامر السويط رسالة للشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم بمفادها أن "القضية في وجدان الكويتيين أبد الآبدين".
جاء ذلك في جلسة برلمانية في الكويت خاصة عقدت من أجل فلسطين ومناقشة ما جرى من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.
واكد النائب السويط أن القدس وفلسطين وقضيتها ستبقى في قلب الكويت والكويتيين أبد الدهر، ولن "نحيد يوماً عن خط فلسطين ونجرم كل ما يقود إلى التطبيع مع المحتل".
النائب ثامر السويط :— مكتب ثامر السويط (@Thamer_info) May 27, 2021
من قاعة عبدالله السالم
من البرلمان الكويتي
من كويت الثبات والمجد والنصرة نقول باسم الكرامة والمقاومه والحرية ستبقى #فلسطين مستقرة في وجداننا ودرس الصمود الأوحد وستبقى #القدس عاصمة أبدية لفلسطين pic.twitter.com/1nslgJ7fcd