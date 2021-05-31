رابط التسجيل في مباراة الدرك الملكي 2021  وشروط الالتحاق

رابط التسجيل في مباراة الدرك الملكي 2021 ، وفي هذه اللحظات يبحث المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية عن رابط التسجيل ومنصة التسجيلات والترشيحات المسبقة ،عبر مواقع الانترنت وذلك من خلال منصة مباراة الانخراط في سلك التلاميذ الدركيين ، وذلك لسنة 2021 ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بكتابة هذه المقالة التي ستوضح لكم آلية عملية التسجيل .

وبعد عمليات بحث عالية لقد قمنا بوضع رابط التسجيل لـ مباراة الدرك الملكي 2021 ، فيما يتم فتح باب الترشيح وفقا للعديد من الضوابط والشروط الواجب توافرها من أجل القبول في مباريات الدرك الملكي بالمغرب بالوقت الحالي في حين لاقت المقالة اهتمامًا كبيرًا من المتابعين والذين يريدون الحصول على رابط التسجيل .

موعد فتح باب الترشح في مباراة الدرك الملكي 2021 :

ووفق الاعلام المحلي الأردني من المقرر أن يتم يفتح باب الترشيح اعتبارا من الثلاثاء 1-6-2021الساعة الثامنة صباحا، وحتى يوم 15-6-2021 الساعة السادسة مساءً .

ومن شروط الترشح ، أنه لابد من توافر ملف الترشيح الكون من البطاقة الوطنية للتعريف من الواجهتين .

ونستكمل معكم ، أنه لابد من توفير نسخة كاملة من رسم الولادة ، وصورة فوتوغرافية للمرشح حجم 4 " 4، كما ونشير إلى انه سوف يتم دراسة الملفات والتواصل مع المتقدمين الوظائف، وسوف يتم التواصل من خلال عنوان البريد الإلكتروني.

رابط التسجيل في مباراة الدرك الملكي :

ولقد وضعنا لكم رابط التسجيل الخاص بمباراة الدرك الملكي 2021 وهو recrutement.gr.ma كما وان الذين استوفوا الشروط واجتازوا الفحوصات الطبية ، وكافة الاختبارات السيكولوجية والرياضية، سوف يتم استدعاءهم من أجل الالتحاق بمراكز التكوين التي تتبع للدرك الملكي .

شروط التسجيل في مباراة الدرك الملكي 2021 :

أولاً: أن يكون التقدم من جنسية مغربية، ولابد أن يتراوح من العمر 18 سنة وحتى 24 سنة، إلى غاية فاتح شتنبر 2021

ثانيًا: الشرط الثاني، أنه على الحاصلين على شهادة البكالوريا في عام 2020 وعام 2021 في جميع الشعب أن يكونوا مؤهلين بدنيا .

ثالثًا: أن يكون متوفرين على قامة لا تقل على 70 . 1 م بالنسبة للذكور، و68 1 م بالنسبة للإنات

رابعًا: بدون سوابق عدلية

خامسًا: أن يكون حسن السير والسمعة والسلوك

ملاحظة/ على الأشخاص المرشحين المستوفين جميع الشروط التسجيل على أن يتم انشاء حساب بالموقع ومتابعة التقارير التي تخص بالتسجيل .