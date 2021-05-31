سكان تجمعات مغربية يرفضون تأجير شققهم لممثل "إسرائيل" في الرباط

رفض سكان مجمعات بالعاصمة المغربية الرباط، تأجير شققهم لرئيس مكتب الاتصال "الإسرائيلي" لدى بلادهم، ديفيد جوفرين، بعد معرفتهم هويته.

وبحسب الإعلام المحلي، مثل موقع "الصحيفة"، فإن "الشركة المكلفة بتأجير سكن لجوفرين، عثرت على الفضاء المناسب داخل مجمع سكني بمنطقة (طريق زعير) الراقية بالرباط".

وذكر الموقع أن "جوفرين وافق على المكان واعتبره مطابقا للشروط الأمنية المطلوبة، لكن المشكلة كانت هي أن أصحاب الشقق رفضوا بشكل قاطع أن يؤجروا عقاراتهم للدبلوماسي الإسرائيلي فور معرفتهم بهويته".

وبحسب ذات المصدر، فإن هذا "الأمر تكرر في مجمعات سكنية أخرى في المنطقة ذاتها".

وأضاف: "أصحاب الشقق في إقامات طريق زعير فضلوا منذ البداية إبعاد أنفسهم عن الجدل والضغوط الأمنية المتوقعة على الجيران إذا ما قبلوا بتأجيرها لديفيد جوفرين".

وبحسب الإعلام المحلي، فإن "الممثل الرسمي لـ "إسرائيل" بالمغرب يتخذ من فندق بالرباط مسكنا، حيث لم يتم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة لحدود الآن، ولا يزال ينتظر تأشير الفريق التقني لوزارة الخارجية الإسرائيلية".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، عيّنت "إسرائيل"، السفير السابق لدى القاهرة جوفرين، ممثلا دبلوماسيا لها بالمغرب، بعد استئناف البلدين علاقتهما الدبلوماسية قبل ذلك بشهر، منذ توقفها عام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.