اسعار المحروقات لشهر يونيو 2021 المقبل.. ارتفاع سعر البنزين و ثبات الغاز

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين، عن اسعار المحروقات في الاراضي الفلسطينية للشهر يونيو المقبل 2021.

و اشارت الهيئة الى ارتفاع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخدامًا في السوق الفلسطينية، بواقع 8 أغورات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الأول من حزيران.

ووصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان إلى 6.06 شيقل مقارنة مع 5.98 شيقل خلال شهر أيار الجاري. كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 أوكتان بواقع 8 أغورات أيضًا ليصل إلى 6.89 شيقل للتر مقارنة مع 6.81 شيقل خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر لتر السولار بواقع 20 أغورة ليصل إلى 5.19 شيقل، بعد استقرار سعره لأربعة أشهر عند 4.99 شيقل، كما ارتفع سعر لتر الكاز بواقع 20 أغورة أيضًا ليصل إلى 5.19 شيقل.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز مقارنة مع شهر أيار الجاري.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ63 شيقلا، والأسطوانة سعة 48 كغم بسعر 252 شيقلا، والأسطوانة سعة 2.5 كغم بسعر 13.5 شيقل، والأسطوانة سعة 5 كغم بسعر 27 شيقلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.73 شيقل، وكغم الغاز واصل العمارات والمؤسسات 4.79 شيقل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية