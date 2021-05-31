قوات الاحتلال يفرج عن الأسير الشيخ سليم شماسنة  في القدس المحتلة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي الشيخ سليم شماسنة من بلدة قطنة قضاء القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإفراج قوات الاحتلال عن الأسير شماسنة بعد ثمانية أشهر من الاعتقال الإداري.

وبتاريخ 1/2/2021 مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير المقدسي الشيخ شماسنة "أبو مصعب" إمام وخطيب مسجد أبو ذر الغفاري ببلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال اعتقل " شماسنة " بتاريخ 1/10/2021م بعد ان قام بتخريب منزله وصادر الاحتلال أثناء اعتقاله مركبته الخاصة.

والشيخ شماسنة أسير محرر أمضى ما يقارب سبع سنوات في سجون الاحتلال على عدة مرّات، أمضى في آخرها 18 شهرًا في الاعتقال إداريًّا.

وقطنة قرية مقدسية – فلسطينية، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، وإلى الشمال من بلدة أبو غوش القريبة من الطريق بين القدس ويافا.

واحتل الاحتلال معظم أراضي القرية في عام 1948، بينما احتلت القرية نفسها عام 1967.

كما ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال عمليات الاعتقال والإبعاد التي طالت العشرات منهم واستهدفت العديد من الرموز والقيادات والمرابطين والمرابطات.