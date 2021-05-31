رسميا..البرازيل تعلن استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021

أعلن اتحاد الكرة في أمريكا الجنوبية "كونميبول"، اليوم الاثنين، نقل منافسات بطولة كوبا أمريكا، المقررة صيف العام الجاري، إلى البرازيل.

وقال الاتحاد اللاتيني، في بيان رسمي: "بطولة 2021 ستقام في البرازيل، بنفس مواعيد بدايتها ونهايتها".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن ملاعب البطولة وتوزيع المباريات، خلال الساعات القليلة القادمة".

وكان من المقرر إقامة البطولة، بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة، في الأرجنتين وكولومبيا، من 13 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز.

لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو/آيار، بسبب الاحتجاجات الاجتماعية هناك، وحدث الأمر ذاته للأرجنتين، بسبب ما وصفه كونميبول "بالظروف الحالية"، في إشارة على ما يبدو إلى ما تشهده الأخيرة من ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت النسخة المقبلة ستشهد، لأول مرة، مشاركة دولتين في تنظيم المسابقة، لكن ذلك لم يتحقق في النهاية.

في المقابل، ستستضيف البرازيل البطولة للمرة السادسة في تاريخها، والثانية على التوالي، بعد احتضان النسخة الأخيرة في 2019.