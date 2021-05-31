هنية يهاتف اللواء عباس كامل اثناء زيارته قطاع غزة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، ممثل الرئيس المصري اللواء عباس كامل أثناء زيارته إلى قطاع غزة ظهر اليوم.

وأعرب هنية خلال اتصاله باللواء كامل عن الشكر والتقدير لهذه الزيارة التي تؤكد الاهتمام المصري بالشأن الفلسطيني وبالتطورات التي جرت في قطاع غزة والقدس.

ووصل ظهر اليوم الأثنين، الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة ، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وأفاد مراسلنا ان اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء فور وصول الوفد الامني، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة .