السنوار: هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم بملف "تبادل الأسرى" مع "إسرائيل"

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، اليوم الاثنين، أن الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة في العاصمة المصرية القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني.

وقال السنوار خلال وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في الزهراء ستحمل اسم مصر:" سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة".

وأضاف:" المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى"، مؤكداً بأن ملف تبادل الأسرى شهد حراكات خلال الفترة الماضية لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة) وجاهزون لمفاوضات عاجلة.

وأوضح، أن الفصائل ناقشت مع المصريين كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا، وأكّدنا أنّ مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان،

وأشار السنوار إلى المقاومة قادرة على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني ولسان المقاومة رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا

وبين السنوار أن المصريون ناقشوا معنا ملف الإعمار والمنح الدولية لغزة لإعادة الإعمار، والعالم والمصريون يتحدثون أنّهم يريدون أن يجعلوا قطاع غزة كدبي، مؤكداً وجود مناخ دولي وبيئة دولية داعمة لنا يجب أن نستغلها أحسن استغلال

وأعرب السنوار عن رفض حركته رفضًا قاطعًا لأي اشتراطات بموضوع تبادل الأسرى، مشدداً على أن موضوع الاعمار لا علاقة له بأي تخفيف او أي إعمار أو كسر حصار لغزة، لافتا إلى أن حركته لا تمانع أن يسير المساران بشكل متوازٍ، لكن أيّ ربط بينهما هو مرفوض رفضًا قاطعًا.

وقال:" دعونا المصريين وزعماء العالم لنزع صواعق التفجير بالساحة الفلسطينية وكبح الاحتلال عن ممارساته في المسجد الأقصى"، موضحاً أن قضيتنا فرضت نفسها على طاولة العالم وأن شعب يستحق الحياة وشعب يستحق أن ينال حقوقه

ووصل ظهر اليوم الأثنين، الوفد الامني المصري برئاسة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة الى قطاع غزة ، للقاء الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة

وكان في استقبال الوفد المصري اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس ممثلاً برئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار وخليل الحية زكريا معمر، ونزار عوض الله ، وعصام الدعاليس "

وكان التلفزيون المصري الرسمي أكد مرافقة الوفد الامني المصري عدد من وزراء حكومة رام الله .

وأفاد مراسلنا ان اجتماع قادة حماس باللواء عباس كامل بدء فور وصول الوفد الامني، للاتفاق بشأن ينود تثبيت التهدئة .