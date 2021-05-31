رسميًا.. برشلونة يعلن ضم سيرجيو أجويرو

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة نجح في إنهاء صفقته الأولى في فترة الإنتقالات الصيفية، وضم سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورتس”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: مراسلنا في برشلونة، يؤكد حسم صفقة إنتقال أجويرو بشكل نهائي ورسمي.

وقام أجويرو بالفحص الطبي صباح اليوم، عقب وصوله لبرشلونة، وذلك قبل التوقيع على عقود إنتقاله.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل نادي برشلونة، وسيتم تقديم أجويرو في الساعة السابعة مساءً.

ورحل أجويرو عن مانشستر سيتي، بعد إنتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي، وعدم تجديد تعاقده.

ونجح مانشستر سيتي في حسم لقب الدوري الإنجليزي، ولكنه فشل في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.