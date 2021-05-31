تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021، بحيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة لنا السورية والتي يتابعها الكثير من الناس، وبعد أن زادت عمليات البحث من قبل المتابعين عن تردد قناة لنا السورية LANAg TV الجديد الفضائية 2021 على القمر الصناعي نايل سات، قرنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021

قناة لنا السورية LANA TV 2021

واستطاعت قناة لنا السورية lana tv 2021 عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، نظرا لأن القناة تستخدم تقنية جيدة وتقدم العديد من المسلسلات السورية الرائعة على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش،

مميزات قناة لنا السورية:

وتميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

تردد قناة لنا السورية LANA TV 2021

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة : قناة لنا بلس lana plus

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب: H

تردد لنا السورية lana tv

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

اسم القناة -القمر الصناعي- التردد -معدل الترميز- الاستقطاب

تردد قناة لنا بلس lana plus نايل سات 12226 27500 أفقي H

تردد قناة لنا السورية lana tv نايل سات 12360 27500 رأسي V

تردد قناة lana tv hd نايل سات 11373 27500 أفقي H

برامج قناة لنا السورية LANA TV 2021

تبث قناة لنا السورية برامجها بشكل مجاني وغير مشفر على مدار الـ 24 ساعة عبر ترددها على نايل سات، وتعرض قناة لنا السورية العديد من المسلسلات الجميلة ومنها: (برامج قناة لنا السورية، وبرامج حكايتي، وبرنامج ما ورد، وبرنامج من البابوج للطربوش، وبرنامج الرأي العام، وبرنامج لازم نحكي).