تردد قناة بيبي طيور Toyor Baby 2021، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تردد قناة بيبي طيور الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث تهم عدد كبير من المتابعين والاطفال، وبعد زيادة عمليات البحث عن هذا الموضوع على محركات البحث الشهيرة، قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة بيبي طيور Toyor Baby 2021

تعريف قناة بيبي Toyor Baby :

تأسست قناة بيبي Toyor Baby عام 2008، في عمان عاصمة الأردن وهي تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتستهدف القناة شريحة الأطفال، حيث تعمل على تثقيفهم وزيادة وعيهم المعرفي.

واستطاعت قناة بيبي أن تأسر قلوب الأطفال حولها، وهو ما يفسر زيادة نسب المشاهدات على قناة طيور بيبي، كما زادت نسبة المتابعات في فترة وجيزة

وتعرض قناة بيبي Toyor Baby، أناشيد متنوعة وبرامج تثقيفية وتربوية تناسب عقول الأطفال، كما يظهر في القناة المنشدين للقدرة على إيصال الرسالة الحقيقة والاهداف المرجوة للأطفال بكل سهولة.

ويعكف طاقم قناة بيبي على أعمال جديدة لإنتاج أناشيد إضافية وأخرى تطويرية على البرامج الهادفة والمميزة لكافة الصغار.

وتحرص القناة على عرض وتقديم كل ما يناسب الأطفال في الدول العربية والإسلامية، كما تنافس قناة بيبي القنوات الأخرى لتصل إلى جميع الاسر العربية.

تردد قناة بيبي طيور Toyor Baby 2021

تردد قناة بيبي Toyor Baby الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات:

وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة بيبي Toyor Baby على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 11393

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب/ معامل الخطأ: عمودي- 4/3