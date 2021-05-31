غانتس: "إسرائيل" ضعيفة ومشرذمة من الداخل

قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس اليوم الاثنين زاعماً: "إن "إسرائيل" قوية أمام أعدائها لكنها من الداخل ضعيفة، مشرذمة وجريحة، مضيفاً انه كما علينا الحفاظ على "اسرائيل" قوية أمام التهديدات الخارجية من المهم في ايضاً في هذا الوقت الحفاظ عليها من الداخل".

وزعم غانتس قائلاً:" إن "إسرائيل" موجودة في أياد أمنية جيدة ومسؤولة وهكذا سيبقى الأمر".

وتابع :" أن الاعتبارات السياسية لن تدخل في المواضيع الأمنية بالرغم من مخاوف كثيرة طرحت أخيراً ".

يشار ان ذلك جاء بعد الحرب الكلامية بين رئيس حزب "يمينا" "الإسرائيلي" نفتالي بنيت وبنيامين نتنياهو أمس الأحد، حيث أعلن بنيت دعمه لزعيم المعارضة "يائير لابيد"، ما يعزز فرص تشكيل "حكومة تغيير" تنهي حكم بنيامين نتانياهو.

بدورها قالت وسائل إعلام عبرية:" إن حكومة "التغيير" التي تجمع معارضي "نتنياهو" باتت أقرب الى التحقُّق من أي وقت مضى، مع اقتراب موعد انتهاء الفترة الممنوحة لرئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد لتشكيل حكومة الاحتلال".