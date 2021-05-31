ثابت: هناك تحسن في جدول الكهرباء والاحتلال لا يزال يرفض ادخال الوقود

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، اليوم الاثنين، أن هناك تحسن في جدول الكهرباء لكنه ليس المطلوب حتى الآن والشركة تعمل بما هو متوفر لديها حسب الظروف القاهرة التي يعيشها القطاع.

وأكد ثابت خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة"، أن هناك سيل من المناشدات من القطاعات الحيوية ومن المواطنين تطالب بمزيد من ساعات وصل الكهرباء والشركة كانت عاجزة أمام كل هذا الطلب الكبير خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومع عودة الخطوط ال4 للعمل وهي تحمل 50 ميجا وات تم دعم جدول توزيع الكهرباء.

وأوضح، أعلنا يوم أمس أن الجدول المطبق هو 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع مع بعض الزيادات حسب المتاح من كميات، مؤكداً أن منحة الوقود المخصصة لشركة توليد الكهرباء لا يسمح الاحتلال بدخولها للقطاع حتى اللحظة، ونقوم بتأمين الوقود للمولدات بشق الأنفس من السوق المحلي، والوضع المالي لشركة توزيع الكهرباء لن يسمح بالاستمرار في تأمين هذه الكميات لفترة طويلة، وهذا يهدد المحطة بالتوقف.

وبين ثابت بأن الشيء الأساسي هو محطة توليد الكهرباء والتي كانت تعمل قبل العدوان ب 3 مولدات نحصل منها تقريبا على 70 ميجا وات، ومنذ بداية العدوان تعمل بواقع مولدين فقط ونحصل منها على 38ميجا وات، وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على عمل هذه المولدات.