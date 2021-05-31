سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 31-5-2021، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 31-5-2021، في السوق السوداء، واستقر في البنك المركزي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 31-5-2021

سعر الدولار في السوق السوداء

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 12750 ليرة للشراء و12800 ليرة للبيع، مقابل 12675 ليرة للشراء و12725 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 31-5-2021

سعر الدولار في شركات الصرافة

بدورها ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.