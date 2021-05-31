جامعة الإسراء تعلن بدء امتحاناتها النهائية للفصل الدراسي الثاني "إلكترونيًا"

أعلنت جامعة الإسراء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2021 إلكترونيًا في كافة البرامج والتخصصات الأكاديمية في الجامعة، والتي تستمر حتى تاريخ 17/6/2021.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عدنان الحجار، أن الجامعة هيأت جميع الظروف المناسبة والكوادر الفنية والأكاديمية بما يضمن تحقيق معايير الجودة الأكاديمية المطلوبة، متمنيًا التوفيق للطلبة، واختتام العام الدراسي بنتائج مثمرة ترتقي بمستواهم العلمي، وتكون حافزًا من أجل المزيد من المثابرة والاجتهاد.