صحيفة "اسرائيلية": سباق ومنافسة بين القبة الحديدية و"القذائف الصاروخية" من غزة

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست الاسرائيلية” اليوم الاثنين: انه وصلت المنافسة بين القذائف الصاروخية التي تطلق من غزة والقبة الحديدية إلى مستوى جديد من الأهمية خلال عملية “حارس الأسوار” الأخيرة في غزة، مشيرةً إلى تداول مقاطع فيديو على نطاقٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على رشقات ليلية من المقذوفات الصاروخية المتوهجة”.

وأضافت الصحيفة قائلة: “ انه إذا فشلت القبة الحديدية في مواكبة صواريخ المقاومة فستكون العملية مختلفة تماماً، خاصة في ظل الضجة التي احدثتها القبة الحديدية كمضاد لصواريخ المقاومة".

وقالت:“من خلال إجراء تحليل لعبة تلو الأخرى للمنافسة بين القذائف الصاروخية والقبة الحديدية، يمكننا الحصول على فهمٍ أفضل للضرورة العسكرية لأعمال الجيش الإسرائيلي، وكذلك ما يمكن توقعه في الجولات المستقبلية”.

وزعمت الصحيفة ان السباق الصاروخي مقابل القبة الحديدية يحدث في ظل سيناريو حدده الجيش "الإسرائيلي"، منوهةً انه في الحرب، تُملى شروط النصر إلى حد كبير من خلال تحقيق الأهداف التي حددها المشاركون".

ولفتت انه في عملية “حارس الأسوار”، لم تكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي أهداف قابلة للقياس.

بدوره قال الدكتور آفي جاغر، وهو زميل زائر في المعهد الدولي لمكافحة "الإرهاب" في هرتسيليا: “استراتيجية "إسرائيل" دفاعية بقدر الإمكان، وقد كانت "إسرائيل" بحاجة لتوجيه ضربات موجعة ضد حماس، وإلا فإن "حماس" لن تتردد في بدء جولة أخرى من المواجهة عاجلاً وليس آجلاً".