استقرار اسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 31 -5- 2021

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 31 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الذهب بالسعودية بمختلف عياراته، حيث يهم اكبر عدد من الناس، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 31 -5- 2021

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 31 مايو 2021، مع بداية هادئة للأسواق ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع عالميا.

سعر الجرام عيار 24

واستقر سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 229.44 ريال (61.18 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 31 -5- 2021

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الأحد عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

الأوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات).

الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1606.05 ريال (428.28 دولار).