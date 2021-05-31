الاحتلال يُشرد عائلة مكونة من 15 فرداً بعد مصادرة مساكنهم جنوب الخليل

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربع خيام في مناطق متفرقة جنوبي الخليل بالضفة المحتلة، وصادرتها، مما تسبب بتشريد عائلة مكونة من 15 فرداً بينهم أطفال.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية البويب شمال شرق يطا، وفككت 4 خيام.

وأوضح الجبور أن خيمتين تقطنهما عائلة لمواطن ابراهيم جبرين المهانية المكونة من 15 فردا والتي باتت دون مأوى.

وتستخدم اثنتان من الخيام كحظيرة للماشية وتأوي 100 رأس من الأغنام.

وفي سياق متصل، فككت قوات الاحتلال كرفانا زراعيا في منطقة زعطوط شمال شرق يطا، تعود ملكيته للمواطن ياسر أبو فنار، وصادرتها.

وقد صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنون من هجماتهم الاستيطانية على القرية المحاذية لما تسمى مستوطنة "بني حيفر" وقرى شرق يطا، ومسافرها.

ويهدف الاحتلال من عمليات التصعيد المتواصلة بحق مسافر يطا لإجبار مواطنيها على الرحيل، بغية سرقة أراضيهم، لتوسعة رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل.

ومؤخراً، أقام المستوطنون بؤرة جديدة سميت "جفعات ماعون" وهي الأخطر حيث تنطلق منها الهجمات على المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون والعنب.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.