سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 31 -5- 2021، ينشر لكم موقع فلسطين الاخباري سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث يهم سعر الدولار شريحة كبيرة من المتابعين والتجار في سوريا.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار العملات والذهب وغيرها، وفي هذا المقال سنخصصه للحديث عن اسعار الدولار في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 31 -5- 2021

وانخفض سعر صرف الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 31 -5- 2021، لدى تعاملات السوق غير الرسمية.

سعر الدولار بالسوق السوداء

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3140 ليرة للشراء و3220 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

سعر الدولار في البنوك

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك في سوريا عند 2512 ليرة.

سعر اليورو

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في سوريا مسجلا 3824 للشراء و3926 للبيع.

سعر الإسترليني

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 4446 ليرة للبيع و4570 ليرة للشراء.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 835 ليرة للشراء، و860 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي

بينما سجل الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 852 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية غير الرسمية، نحو 10423 ليرة للشراء، و10714 ليرة للبيع.