وقفة تضامنية مع قناة القدس اليوم وإطلاق صرخة لدعم وإعمار المؤسسات المهدمة

أطلق إعلاميون ومختصون، اليوم الاثنين 31/5/2021، صرخة للمؤسسات الصحفية الدولية، لكل أحرار العالم، والمؤسسات الدولية والصحفية المساهمة في دعم وإعمار المؤسسات الإعلامية.

ودعا الإعلاميون والمختصون خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الحملة التضامنية مع "قناة القدس اليوم"، المؤسسات الإعلامية الدولية، لملاحقة "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال.

من جهته، وجه صالح المصري منسق اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، تحية للصحفيين والإعلاميين، الذين شاركوا للتضامن مع الصحفيين والمؤسسات حيث تعرضت أكثر من 50 مؤسسة للتنكيل من قبل الطائرات الحربية ظناً منها أنها تحجب الصوت الفلسطيني.

وأكد المصري، أن الإعلام الفلسطيني يخرج من بين الركام ليواصل رسالته والصوت الفلسطيني عالياً، لافتاً إلى أن "إسرائيل" شنت 4 حروب على قطاع غزة، وفي كل مرة كانت تعتقد أنها ستنال من الصوت الفلسطيني وستخرس الأصوات الفلسطينية، فيما كان الإعلام الفلسطيني يواصل الرسالة وصوت فلسطين للعالم.

وأشار المصري إلى أن الاحتلال قصف برج الشروق وسط غزة، حيث تتواجد فيه

فضائية "القدس اليوم" التي قصفت مرتان قبيل ذلك، بالإضافة لشبكة الأقصى الإعلامية التي تتعرض للقصف للمرة الخامسة.

وأطلق المصري، صرخةً مدويةً لكل أحرار العالم، والشعوب الإسلامية للمساهمة في دعم وإعمار المؤسسات الإعلامية، لكي لا يغيب صوت فلسطين عن جبروت الاحتلال.

كما وجه دعوته للمؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة مراسلون بلا حدود، واتحاد الصحفيين العرب والعديد من المنظمات التي تعنى بحرية الرأي والتعبير، لملاحقة "إسرائيل" أمام المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال.

من جهته، أكد المحامي أيمن أبو عيشة المستشار القانوني ونقيب المحامين الفلسطينيين، أن الاحتلال استهدف الإعلام للتغطية على عدوانه خلال معركة سيف القدس ضارباً بعرض الحائط كافة الاتفاقات الدولية التي تعني بحماية الصحفيين.

وطالب أبو عيشة، المؤسسات الحقوقية والدولية، بفتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على عدوانه على المؤسسات الصحفية .









































