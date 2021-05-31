ارتفاع وفيات كورونا عالمياً الى 3.556.724 حالة

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 171 مليونا و33 ألفا و299 إصابة، اليوم الاثنين 31/5/2021، في أكثر من 210 دول ومناطق بأنحاء العالم

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و556 ألفا و724 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 153 مليونا و137 ألفا و277 حالة

240 وفاة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 12,663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 240 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,079,543، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 591,265.

كورونا حول العالم

سجلت الصين، الاثنين، زيادة مفاجئة في إصابات كوفيد-19 في جنوب البلاد بعد تسجيل 20 إصابة محلية جديدة يوم الأحد في الوقت الذي أغلقت فيه السلطات مناطق في عاصمة إقليم قوانغدونغ.

ولم تكن هناك سوى 7 إصابات فقط واردة من الخارج من بين 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة بالصين في نشرتها اليومية, وظهرت باقي الحالات في إقليم قوانغدونغ.

وفرضت السلطات، السبت، إغلاقا على أحد أحياء العاصمة قوانتشو كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت تقارير بوسائل الإعلام الحكومية إلى أن أحدث تفش مرتبط بسلالة من الفيروس نشأت في الهند.

وسجلت الصين أيضا 19 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 22 إصابة قبل يوم, ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ارتفاع إصابات الصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و681126 بعد تسجيل 1978 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88442 بعد تسجيل 36 حالة.

إصابات قياسية في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 43520 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجمل المصابين إلى 16.5 مليون.

وسجلت البرازيل كذلك 874 وفاة جديدة بكوفيد-19 ليبلغ إجمالي الوفيات 461931.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.

3128 وفاة إضافية في الهند

ذكرت تقارير إخبارية أن الهند سجلت 152 ألفا و 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونا و 46 ألفا و 534 شخصاً.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 329 ألفا و 100 حالة.

ولفتت إلى أن الحصيلة الجديدة هي الأقل في البلاد منذ 11 أبريل الماضي.

52 وفاة جديدة في المكسيك

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة بمرض كوفيد-19.

وبذلك يرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و412810 والوفيات إلى 223507.

6 وفيات في بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة 3240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,484,056، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,781.