السفير الإماراتي يزور الحاخام الرئيسي لـ"إسرائيل"

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 31/5/2021، عن أن السفير الاماراتي محمد آل خاجة زار مؤخراً الحاخام الرئيسي لـ"إسرائيل" الحاخام دافيد لاو، والحاخام حاكام شالوم كوهين، أطلعهم حول شؤون الجالية اليهودية في الامارات وتشاور معهم حول بعض المواضيع.

وأفاد موقع القناة العبرية السابعة، أن آل خاجة زار نهاية الأسبوع مكتب الحاخام الرئيسي الاشكنازي، وعبر له عن الاحترام الذي يكنونه في الامارات للديانة اليهودية وأيضا قام بدعوته لزيارة رسمية الى الامارات.

كما زار السفير الاماراتي، رئيس مجلس حكماء التوراة التابع لحزب شاس الحاخام حاكام شالوم كوهين، حيث قام الحاخام بمباركة آل خاجة ببركة الكهنة وتحدث معه حول اتفاقيات إبراهيم.

وقد وصل السفير الاماراتي إلى بيت الحاخام في القدس، في إطار أول زيارة للسفير الاماراتي لرجال دين يهود كبار الذي عين بعد اتفاقيات السلام بين إسرائيل والامارات.