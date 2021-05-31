قناة عبرية : حركة حماس أبدت استعداداتها للتقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى

كشفت قناة كان العبرية، صباح اليوم الاثنين 31/5/2021 النقاب أن حركة حماس أبدت استعداداتها للتقدم في ملف صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.

ونقلت القناة العبرية، عن تقارير لبنانية قولها، إن حماس مستعدة لإتمام صفقة تبادل مع إسرائيل، كملف مستقل غير مرتبط بأي تطورات سياسية.

وأوضحت القناة أن حماس أكدت على أن أي صفقة مع إسرائيل مبنية على معيار واحد لا يمكن تجاوزه بأيّ حال من الأحوال، وهو أن يكون الثمن الإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين، بِمَن فيهم أصحاب المحكوميات العالية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد منذ أسبوع حركة مكوكية للوفود سواء العربية والأجنبية، من أجل إتمام اتفاق تهدئة طويل الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعد جولة صراع استمرت 11 يوما، فيما تطالب إسرائيل بأنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس قبل الحديث أن التهدئة أو إعمار غزة.