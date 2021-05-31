أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 31 مايو

تشهد اسعار الخضروات والفواكه والدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 31/5/2021 ، انخفاضاً وخاصة مع بدء الموسم الصيفي .
جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين 31/5/2021 يلي:
أسعار الخضروات اليوم الاثنين 31/5/2021
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار حمامات: 6 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 3 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية كبيرة: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية صغيرة: 10 = 10 شيكل
ملوخية: 1ك = 2 شيكل
كوسا: 1ك = 3.5 شيك
بصل بلدي: 1 ك = 1.5 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 6 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
ورق عنب = 6 شيكل للوقية
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 2 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 3 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه 31/5/2021
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
شمام 1ك = 3 شيكل
عنب أسود 1ك = 9 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
بطيخ 8ك = 10 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم 31/5/2021
بيض: 11 شيكل الكرتونة
دجاج: 11 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل إلى 38 شيكل للكيلو الواحد
لحمة بتلو: 38 إلى 42 شيكل للكيلو الواحد