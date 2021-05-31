الأسبوع الجاري .. وفود أممية تصل غزة والسلطة تسعى لاستعادة هيبتها من بوابة الاعمار

واصل محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا لصحيفة الاخبار اللبنانية لقاءاته مع مسؤولين دوليين، بهدف تثبيت دور للسلطة في عملية الإعمار

وفي الإطار نفسه، سيقوم إشتية، الأسبوع الحالي، بجولة على ثلاث دول خليجية ترمي إلى جعل المساعدات المنوي تقديمها لغزة تمرّ عبر السلطة حصراً، وهو ما ترفضه الفصائل ومؤسّسات المجتمع المدني التي تتّهم رام الله بتعمّد تأخير عمليات الإعمار، كجزء من العقوبات على القطاع.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطة ورئيسها استعادة مكانتهما التي هُمّشت خلال معركة "سيف القدس"، عَبْر المصريين الذين يحملون رؤية الإدارة الأميركية القائمة على تجديد شرعية عباس من دون انتخابات، واستغلال بوابة الإعمار للضغط على المقاومة، أطلق أكاديميون ومثقّفون وشخصيات فلسطينية عامّة حملة للمطالبة باستقالة أو إقالة "أبو مازن" من مناصبه القيادية كافة، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء "منظّمة التحرير"، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.

وعلّل القائمون على الحملة مطالبهم بأن عباس تسبّب على مدار ثلاثة عقود بتراجع قضية فلسطين، وتآكل الحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى استمراره في التمسّك بإعلان العداء للمقاومة والانتفاضة، وغيابه المُخجل عن انتفاضة القدس الأخيرة، وتجميده وإفشاله لحركة "فتح"، وشلّ فاعلية مؤسّساتها التنظيمية، بالإضافة إلى "منظّمة التحرير".

وانتقد الأكاديميون والمثقفون، الذين تقدّمهم عضو المجلس الوطني سلمان أبو ستة، والخبير في القانون الدولي أنيس فوزي القاسم، تحويل عباس عملية أوسلو المرحلية ومقامرتها الخطِرة إلى نظام دائم، يقوم في جوهره على تقديم خدمات أمنية للمحتلّ، وتحويله السلطة الفلسطينية إلى مؤسّسة دكتاتورية يحكمها فرد واحد، وقوانينها تَصدُر وفق مزاجه الخاص، تحت مُسمّى مراسيم رئاسية، من دون أيّ رقابة أو محاسبة.

وفيما من المتوقّع أن تصل، خلال الأسبوع الجاري، وفود من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى غزة، لعقد سلسلة لقاءات واجتماعات، والاطّلاع على الأوضاع في القطاع، أبلغت سلطات الاحتلال شركة الكهرباء الفلسطينية في غزة، بإصلاح خمسة خطوط تضرّرت خلال العدوان، ما سيؤدّي إلى استعادة القطاع أكثر من 50 ميغاوات، ويُحسّن بالتالي وضع الكهرباء.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تهديد عدد من بلديات غزة بأنها ستضخّ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شواطئ البحر شمال القطاع، نتيجة استمرار أزمة الكهرباء وتأخّر الاحتلال في إصلاح خطوطها.