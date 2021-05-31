بالصور الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة اليوم

من المقرر، أن يصل اليوم الاثنين 31/5/2021، الوفد المصري لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وسيلتقي اللواء كامل، بقيادة حركة حماس، لبحث عدة ملفات أبرزها إعادة الإعمار وجهود وقف إطلاق النار.

وأجرى الوفد الأمني المصري بقيادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، لقاءات عدة أبرزها مع رئيس السلطة محمود عباس، واتفقا على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطيني .

كما التقى الوفد المصري رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ومسؤولون حول تثبيت وقف إطلاق النار وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.















