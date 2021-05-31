سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 31/5/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 ص
31 مايو 2021
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شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 31/5/2021، استقراراً في التعاملات الصباحية في سوق المال.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 199.45 شيكل $61.35

سعر الذهب عيار 22   182.83 شيكل $56.24

اسعار الذهب عيار 21 174.52 شيكل $53.68

اسعار الذهب عيار 18 149.59 شيكل $46.01

سعر الذهب عيار 14   116.35 شيكل $35.79

سعر الذهب عيار 12   99.72 شيكل  $30.67

اسعار أوقية الذهب      6,203 شيكل  $1,908

اسعار جنيه الذهب      1,396 شيكل  $429.44

اسعار كيلو الذهب      199,449 شيكل       $61,347

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

30 مايو        199.09       174.21       149.32       116.14       99.55

29 مايو        198.97       174.11       149.23       116.07       99.49

28 مايو        199.03       174.15       149.27       116.10       99.51

27 مايو        197.96       173.22       148.47       115.48       98.98

26 مايو        198.18       173.41       148.64       115.61       99.09

25 مايو        198.22       173.45       148.67       115.63       99.11

24 مايو        196.88       172.27       147.66       114.85       98.44

23 مايو        196.97       172.36       147.73       114.90       98.49

22 مايو        196.99       172.37       147.75       114.91       98.50

21 مايو        196.87       172.26       147.65       114.84       98.43

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