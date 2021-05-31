شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 31/5/2021، استقراراً في التعاملات الصباحية في سوق المال.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 199.45 شيكل $61.35

سعر الذهب عيار 22 182.83 شيكل $56.24

اسعار الذهب عيار 21 174.52 شيكل $53.68

اسعار الذهب عيار 18 149.59 شيكل $46.01

سعر الذهب عيار 14 116.35 شيكل $35.79

سعر الذهب عيار 12 99.72 شيكل $30.67

اسعار أوقية الذهب 6,203 شيكل $1,908

اسعار جنيه الذهب 1,396 شيكل $429.44

اسعار كيلو الذهب 199,449 شيكل $61,347

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 مايو 199.09 174.21 149.32 116.14 99.55

29 مايو 198.97 174.11 149.23 116.07 99.49

28 مايو 199.03 174.15 149.27 116.10 99.51

27 مايو 197.96 173.22 148.47 115.48 98.98

26 مايو 198.18 173.41 148.64 115.61 99.09

25 مايو 198.22 173.45 148.67 115.63 99.11

24 مايو 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44

23 مايو 196.97 172.36 147.73 114.90 98.49

22 مايو 196.99 172.37 147.75 114.91 98.50

21 مايو 196.87 172.26 147.65 114.84 98.43