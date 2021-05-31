تعرف على الأجواء شديدة الحرارة التي تضرب فلسطين اليوم ومتى ستنكسر؟

تتأثر الاراضي الفلسطينية اليوم الاثنين 31/5/2021 بأجواء شديدة الحرارة ومغبرة ، حيث يطرأ

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية ، وتبدأ الموجه الحارة بالانكسار مساء اليوم .

وغدا الثلاثاء 1/6/2021 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

بعد غد الأربعاء 2/6/2021، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس 3/6/2021 القريب يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة ومن خطر إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة.