مداهمات اعتقالات واسعة في الضفة تطال عدداً من الشبان

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين 31/5/2021 حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة شبان من مناطق مختلفة من الضفة.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال فتشت منازل المواطنين ، حيث عرف من بين المعتقلين :"الشاب عبد الرحمن دشون من نابلس، الأسير المحرر محمود صافي من دير أبو مشعل برام الله، حمزة عياد الهريمي من بيت لحم.

بالإضافة الى عبد الله الصياد من القدس، بهاء زاهدة من الخليل.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال داهمت بورين جنوب نابلس واقتحمت بلدة عقربا جنوب شرق نابلس واقتحمت منزل المواطن رياض لافي .