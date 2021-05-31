استقرار سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف، اليوم الاثنين 31 مايو/أيار 2021، ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

واستقر سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 229.44 ريال (61.18 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 172.08 ريال (45.89 دولار).

الذهب الاقتصادي

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الاثنين عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7140 ريالا (1904 دولارات).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1606.05 ريال (428.28 دولارا).

السعر العالمي

وارتفع السعر الفوري للذهب الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة),

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لاحظنا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب".