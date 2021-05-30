سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الاثنين 31/5/2021

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31/5/2021، استقراراً مع استقر المعدن النفيس عالميا.

واستقرت أسعار الذهب عالميا عند المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق المصرية) 839.02 جنيه، فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 958.86 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 719.16 جنيه.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 544.75 جنيه.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 465.25 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر خلال تعاملات الاثنين 1905 دولارات.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) ليسجل نحو 6712 جنيها.

السعر العالمي

فى نهاية تعاملات الأسبوع، عكس الذهب اتجاهه ليرتفع اليوم الاثنين، متجاوزا لفترة وجيزة مستوى 1900 دولار المهم، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل نيسان مما عزز جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 1414 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة)، والمعدن حقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعا 1%، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لاحظنا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب."

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 27.79 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% ليسجل 1174.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2820.16 دولار للأوقية.