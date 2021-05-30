سعر جرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 31 مايو 2021

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 31 مايو 2021 وفق نشرة "جمعية الصاغة".

وفي السوق السورية غير الرسمية، هبطت أسعار المعدن النفيس بنسب متفاوتة، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عالميا، وصعود سعر الدولار في "السوق السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

وسجل سعر الدولار لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3190 ليرة للشراء و3270 ليرة للبيع.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا الاثنين 31 مايو 2021، عند نحو 158 ألفا و500 ليرة للشراء، و159 ألف ليرة للبيع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 135 ألفا و786 ليرة للشراء و136 ألفا و286 ليرة للبيع.

سعر السوق السوداء

بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات اليوم الاثنين 31 مايو 2021، في السوق السورية غير الرسمية، إلى نحو 191 ألفا و855 ليرة للشراء، و196 ألفا و743 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فانخفض إلى نحو 167 ألفا و948 ليرة للشراء، و172 ألفا و227 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 31 مايو 2021، نحو 144 ألفا و41 ليرة للشراء و147 ألفا و711 ليرة للبيع.

أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات الاثنين 31 مايو 2021، نحو 121 ألفا و927 ليرة للشراء، و125 ألفا و33 ليرة للبيع.

السعر العالمي

وارتفع السعر الفوري للذهب الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة),

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لاحظنا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب".

انهيار الليرة السورية

وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة 4 آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد "كماليات" وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.