سعر الدولار في لبنان اليوم  الاثنين 31 مايو 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 1-6-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان اليوم الاثنين، والتي قفزت مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، في السوق السوداء، واستقر في البنك المركزي.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 1-6-2021

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء= 12750 ليرة للشراء و12800 ليرة للبيع، مقابل 12675 ليرة للشراء و12725 ليرة للبيع، أمس.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 1-6-2021

شركات الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 1-6-2021

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.