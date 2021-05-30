سعر الذهب في العراق اليوم الاثنين 31/5/2021

استقرت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات اليوم الاثنين 31 /5/2021 مع استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، في تعاملات اليوم الاثنين 31 /5/2021، نحو 89 ألفا و438 دينارا (61.24 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، عند مستوى 78 ألفا و260 دينارا (53.58 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، اليوم الاثنين 31 /5/2021 عند 67 ألفا و80 دينارا (45.93 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق، اليوم الاثنين 31 /5/2021 عند نحو 52 ألفا و172 دينارا (35.72 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 31 /5/2021، عند مستوى 44 ألفا و719 دينارا (30.62 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في العراق نحو 2 مليون و781 ألفا و522 دينارا (1905دولارات).

فيما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 31 /5/2021عند مستوى 626 ألفا و81 دينارا (428.68دولار).

السعر العالمي

وارتفع السعر الفوري للذهب الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأوقية (الأونصة),

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% مسجلة 1901.60 دولار للأوقية.

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وتجاوز مؤشر للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "لاحظنا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... جميع تلك العوامل تواصل دعم بيئة التضخم الكامن وهو ما يصب في صالح الذهب".