سعر الدولار في العراق اليوم الاثنين 31/5/2021

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 31 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1487.50 دينار للشراء، و1497.50 دينار للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي صباح اليوم الاثنين، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1493 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الحارثية اليوم السبت نحو 1492.75 دينار.

وفي أربيل سجل سعر الدولار صباح اليوم الاثنين نحو 1492 دينارا

وسجل سعر الدولار في السليمانية اليوم نحو مستوى 1493 دينار، وهو نفس السعر في الموصل.

بينما سجل في البصرة نحو 1493.50 دينار، وهو نفس السعر في الناصرية.

وسجل سعر الدولار في دهوك مساء اليوم الاثنين نحو 1492.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين نحو 1764.44 دينار للشراء، و1775.20 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2057.62 دينار للشراء، و2063.71 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.57 دينار للشراء، و387.57 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.67 دينار للشراء، و395.74 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4808.03 دينار للشراء، و4835.93 دينار للبيع.