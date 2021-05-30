الاحتلال يؤجل محاكمة المعتقل محمد الحلبي من غزة للمرة 161

قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة المعتقل محمد الحلبي من غزة، للمرة 161.

ووفق المصادر المحلية، فإنه سيتم تعيين جلسات محاكمة جديدة خلال شهر 6 القادم.

وحسب الاعلام العبري، فقد قدمت محكمة الاحتلال الجزئية في بئر السبع لائحة اتهام ضد الحلبي الذي يعمل في مؤسسة "وورلد فيجن" الإنسانية الدولية (تعمل في أكثر من دولة)، تضمن 12 تهمة بينها تحويله ملايين الدولارات للقسام، واستخدامها في بناء الأنفاق، وتحويل أموال وموارد إنسانية لأغراض عسكرية، وارتكاب جرائم أمنية.

وأوضح أن الحلبي اعترف أن الأموال التي كان يهربها لحماس كانت تغطي 60% من ميزانية الحركة في القطاع " حسب زعمها.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن الحلبي في الخامس عشر من حزيران 2016 على حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.