سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 31 مايو 2021

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-6-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في مصر اليوم الاثنين، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين1-6-2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 1-6-2021

واستقر الدولار عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) بقي الدولار مستقرا عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي = 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الجنيه الإسترليني = 22.13 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي = 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي=4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي = 51.89 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.