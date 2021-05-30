بالفيديو والصور تفاصيل لقاء غانتس ورئيس المخابرات المصرية

كشفت مصادر عبرية اليوم الأحد 30/5/2021، عن فحوى لقاء برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، بوزير الحرب "الإسرائيلي" بني غانتس.

وقال مكتب غانتس، أن غانتس التقى اللواء كامل، وقدم له الأسس الأمنية والسياسية التي صاغها في مؤسسة الأمن.

وشكر غانتس الوزير كامل وطلب منه نقل تحياته للسيسي على جهوده في إعادة الهدوء للمنطقة وحول العلاقات الأمنية الخاصة بين "إسرائيل" ومصر.

جدير بالذكر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ومسؤولون صهاينة، حول تثبيت وقف إطلاق النار وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت "إسرائيل" شنت عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر 11 يوماً انتهى باتفاق على وقف إطلاق النار برعاية وإعلان مصري.