سفير إماراتي يبحث مع حاخام "إسرائيلي" بارز في القدس "اتفاقات أبراهام"

عقد سفير الإمارات لدى "إسرائيل" محمد محمود آل خاجة لقاء في مدينة القدس مع أحد أبرز الزعماء الروحيين لليهود الأرثوذكس في "إسرائيل".

ونشرت الخارجية "الإسرائيلية" على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" صورا تظهر السفير الإماراتي وهو يزور منزل رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس.

وأكدت الوزارة أن الدبلوماسي العربي تلقى من الحاخام البارز "بركة الكهنة"، ودار الحديث بينهما عن "اتفاقات أبراهام" المبرمة بين "إسرائيل" وبعض الدول العربية على رأسها الإمارات.

وتبادل السفير الإماراتي والحاخام الهدايا الرمزية، كما دعا آل خاجة الزعيم الروحي اليهودي إلى حضور مراسم افتتاح معبد "الديانات الإبراهيمية الثلاث" في أبو ظبي.