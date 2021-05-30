تحسن ملحوظ في الكهرباء وعودة جدول الـ6 ساعات

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الأحد 30/5/2021، عن تحسن تحسن ملحوظ في جدول الكهرباء في مختلف محافظات قطاع غزة، بحيث يصبح جدول توزيع الكهرباء الذي سيعمل به هو (6) ساعات وصل مقابل (12).

وكانت طائرات الاحتلال قد دمرت في العدوان الأخير على قطاع غزة العديد من خطوط شركة الكهرباء، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، حيث استمر جدول الكهرباء أربع ساعات وصل فقط مقابل 20 ساعة قطع.

وأشارت الشركة، إلى استمرار الجهود التي بذلتها شركة توزيع الكهرباء في إصلاح الأضرار التي خلفها العدوان والمتابعة الحثيثة من قبل الشركة لإعادة تشغيل الخطوط المتعطلة.

وأوضحت الشركة، أنه جرى بالتنسيق والتعاون مع سلطة الطاقة، إصلاح (4) خطوط كهرباء رئيسية تحمل طاقة تقدر ب(50) mw، كانت قد تعطلت منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وبينت، أن الخطوط التي تمت إعادتها للخدمة هذا المساء هي :(بغداد ، القبة، الشعف ) تغذي محافظة غزة، وخط (جباليا) وهو يغذي محافظة الشمال.

وأكدت الشركة، أن المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر بعد إصلاح الخطوط (120) mw، أما المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين= (45) mw ، لافتةً إلى أنه هي مازالت تعمل بوقود يتم تأمينه من السوق المحلي بصعوبة، حيث لم تدخل أية شحنة وقود لمحطة التوليد من معبر كرم ابو سالم (ضمن منحة الوقود القطرية) منذ العاشر من مايو الجاري.

وذكرت، أن مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (165)mw، فيما أن متوسط الطلب المتوقع على الكهرباء خلال اليومين المقبلين (480) mw، وهو مرشح للنزول خلال اليومين القادمين.

وكشفت أن العجز الكلي في الطاقة الآن (69%) وتأمل الشركة أن ينخفض خلال الأيام القادمة وفقا للمستجدات الحالية.

ولفتت إلى أنه بناء على عودة الخطوط المتعطلة فإن جدول توزيع الكهرباء سيشهد تحسن ملحوظ في مختلف المحافظات ولكن العودة للجدول الذي كان معمولا به قبل العدوان مرهونا بتشغيل محطة التوليد بواقع 3 مولدات كما كانت قبل العدوان وهذا يتطلب السماح بإدخال شحنات الوقود المخصص لتشغيلها من معبر كرم ابو سالم ضمن منحة الوقود القطرية.

وبينت، أن جدول توزيع الكهرباء الذي سيعمل به هو (6) ساعات وصل مقابل (12) ساعة فصل مع بعض الساعات الاضافية حسب المتاح.

وقالت إنه سيصار لتطبيق جداول توزيع أفضل في حال توفر كميات كهرباء إضافية من المحطة عند تشغيلها بواقع 3 مولدات.

وبينت، أن الاحتياج الشديد للكهرباء الذي نتج عن ندرة الكهرباء خلال العدوان وبعده وزيادة درجة حرارة الجو كلها عوامل أدت لارتفاع ظرفي مؤقت للأحمال تعدى حاجز (550)mw، سيبدأ بالانخفاض تدريجيا من يوم غد الاثنين ليستقر عند حاجز الاحتياج الحقيقي خلال (3-5)أيام.

وأفادت الشركة، أن جدول توزيع الكهرباء يرتبط ارتباط وثيق بمعدل الطلب على الطاقة، لذا فإن الجدول الحقيقي للكهرباء سيستقر بعد 3 أيام.

وأكدت الشركة، أن عودة الخطوط المتعطلة للعمل مجددا لا يعني انتهاء أزمة الكهرباء في غزة حيث أن نصف كمية الكهرباء من محطة التوليد ما زالت غير متاحة، بسبب منع إدخال الوقود للمحطة، كما أن القطاع بحاجة لكمية كهرباء مضاعفة لسد العجز المتراكم منذ سنوات طويلة بسبب عدم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للكهرباء في غزة.

وأشارت إلى أن متطلبات إعادة الاعمار في قطاع غزة بالإضافة لحاجة القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي يتطلب توفير كميات كبيرة من الكهرباء غير متاحة حتى مع عودة جميع الخطوط للعمل، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وكافة الأطراف لتدخل عاجل وحقيقي لتوفير تيار كهربائي يلبي حاجة كل القطاعات ويسمح لعجلة الاقتصاد والتنمية بالدوران مجددا .

ودعت الشركة جميع مكونات المجتمع بضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم من الكهرباء للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق استقرار ولو جزئي في جدول الكهرباء.

كما شكرت الشركة، جميع أبناء شعبنا الذين ساندوا عمل الشركة وطواقمها وآزروها في الأوقات الصعبة، كما توجه شكرها لكافة الأطراف والمؤسسات التي ساندت جهودها خلال المرحلة السابقة والحالية.