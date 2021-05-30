السفير الأردني يزور المحتجزين الأردنيين في سجون الاحتلال

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، إن القنصل بالسفارة الأردنية في تل أبيب زار اليوم المواطنين الأردنيين المحتجزين بإسرائيل، مصعب الدعجة وخليفة العنوز.

وأوضح ضيف الله الفايز في بيان، أن القنصل الأردني اطمأن على أوضاعهما واستمع لطلباتهما ووقف على حيثيات ومجريات ما جرى وسير التحقيق معهما.

وبين الفايز أن الوزارة ستواصل متابعة هذا الموضوع مع السلطات الإسرائيلية لضمان حقوق المعتقلين الإردنيين القانونية والإنسانية، انسجاما مع القانون الدولي، مؤكدا أنه على السلطات الإسرائيلية احترام كافة حقوقهما، وأنها تتحمل مسؤولية سلامتهما.

وأضاف الفايز أن الوزارة ستستمر بالعمل على إطلاق سراحهما، كما ستواصل السفارة في تل أبيب زيارتهما والاطمئنان عليهما.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين الأردنيين، خليفة العنوز ومصعب الدعجة، من بلدة صفا قضاء محافظة إربد، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الملك حسين، ووجهت لهما تهمة الدخول إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة بطريقة غير شرعية والتخطيط للقيام بـ"عمل إجرامي".