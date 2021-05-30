الاحتلال يصعد اعتداءاته ضد الصحفيين و18 صحافياً في السجون

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 30/5/2021، أن سلطات الاحتلال صعدت وتيرة الاعتداءات بحق الصحافيين والطواقم الإعلامية الفلسطينية في الآونة الاخيرة، لا سيما داخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، المهدد سكانه بإخلاء منازلهم لصالح مستوطنين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر عنها، أنه منذ بداية المواجهة وخروج المسيرات الرافضة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة للتضييق على الشعب الفلسطيني وتحديداً في القدس، وسلطات الاحتلال تعمل على عرقلة عمل الصحفيين ومنعهم من نقل الحقيقة وفضح الجرائم المرتكبة بالصورة والصوت والكلمة.

وذكرت أن وسائل ملاحقة الاحتلال الصحافيين والطواقم الإعلامية تتنوع ما بين الاعتقال والاستدعاء والقمع ومصادرة المعدات وتقييد حرية الحركة وإطلاق النار بشكل مباشر، إضافة إلى اقتحام المقرات والمؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها وإغلاقها، كما تقوم بملاحقتهم خلال تأدية واجبهم الصحافي، وتتعمد أيضاً تضييق الخناق عليهم بعد اعتقالهم وزجهم بالسجون، وذلك بمنعهم من رؤية محاميهم وحرمانهم من زيارة ذويهم وفرض غرامات مالية بحقهم.

ووفقاً للإحصاءات الأخيرة، فقد ارتفعت أعداد الصحافيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال إلى (18 صحافياً)، وذلك بعد اعتقال كل من الصحافية زينة حلواني والمصور الصحافي وهبي مكية قبل عدة أيام، حيث تم الاعتداء عليهما بشكل وحشي وسحلهما من قبل جيش الاحتلال، وهما لا يزالان موقوفان حتى الآن بذريعة استكمال التحقيق معهما.

وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية بإرسال لجان تحقيق لتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الطواقم الاعلامية، ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها ضدهم وهم يمارسون واجبهم المهني.