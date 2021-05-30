تحديث جديد| تردد قناة أم بي سي دراما 2021

حاز تردد قناة أم بي سي دراما 2021على اهتمام الملايين من ابناء الدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط لما تقدمه القناة من برامج ترفيهية ومسلسلات عربية ممتعة.
وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين عن قناة ام بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والهوت بيرد.
تردد قناة إم بي سي دراما 2021 نايل سات - تردد MBC Drama عرب سات HD - MBC+ دراما نايل سات 2021 عربسات - الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD :
وتعرض قناة MBC أفضل المسلسلات العربية، بجودة عالية، لذلك سنعرض عليك تردد قناة ام بي سي دراما 2021 ، ويمكنك اكتشاف المزيد من الترددات وأهم المسلسلات على قناة MBC!
تردد قناة MBC دراما في رمضان 2021
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
تردد قناة MBC دراما
تردد MBC Drama عرب سات HD
معدل الترميز: 27500
التردد: 11270.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
MBC+ دراما نايل سات 2021 عربسات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12284.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت
- اضغط على زر Menu – القائمة.
- سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
- اختر تثبيت – Installation.
- الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
- قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
- قم بإدخال التردد السابق ذكره.
- اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).
- قم بإدخال معدل الترميز (27500).
- اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
- قم بعمل حفظ – Save.