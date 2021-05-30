حقيقة تحسين جدول توزيع الكهرباء بغزة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة أنباء تفيد أن بعودة جدول الـ 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع بعد اعادة تصليح خطوط الكهرباء من داخل الأراضي المحتلة.

واثار الخبر المتداول فرحة لدى الغزيين رغم أن المطلوب هو توفير الكهرباء على مدار الساعة الا ان الظروف والواقع الذي يعيشه القطاع يفرض على شركة الكهرباء ساعات معينة للوصل وأخرى للفصل.

وبعد ساعات قليلة من تداول الخبر على منصات التواصل ووسائل اعلام، نفى مسؤول الاعلام بشركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت الأخبار المتداولة حول تحسن في جدول التوزيع أو إصلاح جميع خطوط الكهرباء والأمور كما هي وجدول التوزيع 4 وصل و16 فصل.

وقال ثابت في تصريح صحفي: "شركة الكهرباء ستعلن مساء اليوم من خلال احاطة اعلامية عن اخر التطورات بخصوص جدول وحالة خطوط الكهرباء في قطاع غزة".